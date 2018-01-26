Gran Turismo Sport’un 1.11 Güncellmesi Yayınlandı

Sony Interactive Entertainment, Gran Turismo Sport için bugün yayınlanan güncelleme hakkında detaylı bilgiler verdi.

Oyuna 1.11 güncellemesiyle 4 farklı etkinlik, 4 yeni pist ve 10 farklı otomobil eklendi. Her lig için birer etkinlik eklenen oyunda Acemi Ligi için Ford F-150 etkinliği, Amatör Ligi için J-Sport Buluşması, Profesyonel Ligi için yalnızca Ferrari otomobillere özel bir yarış serisi olan La Feste Cavallino ve Dayanıklılık Ligi için yol otomobillerinden yarış otomobillerine dönüştürülen Gr3. Dayanıklılık Serisi eklendi.

Yeni pistler olarak Kuzey İtalya’da şikanlı ve şikansız yapısıyla oyunculara yüksek hızda otomobil sürme deneyimi sunmak üzere Monza Pisti eklendi. Diğer 3 pist ise Autodrome Lago Maggiore Pisti’nin üç farklı düzeni olarak geliyor. Merkez,Doğu ve Batı Düzenleri ile geliyor.

Gran Turismo Sport için eklenen yeni otomobiller:

Dodge Viper GTS

Ferrari 512 BB

Ferrari 330 P4

Ford GT

Jaguar XJ13

Lamborghini Diablo GT

McLaren F1

Toyota 2000GT

Toyota FT-1

Toyota Supra RZ

Güncelleme için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.