Gran Turismo Sport kariyer moduna odaklanacak

Polyphone Digital, yeni oyunda tek kişilik oyuncu deneyimine odaklanmayı düşünüyor.

Poluphone Digital CEO’su Kazunaro Yamauchi’nin PlayStataion Experience fuarı esnasında verdiği röportajda Gran Turismo ile ilgili yeni bilgileri verdi. Yamauchi, oyuncular tarafından uzun zamandır beklenen çevrimiçi içeriklerin aksine oyunun tek oyuncu modu ağırlıklı olduğunu çok ufak bir kısmının da çevrimiçi içerik bulundurduğunu söyledi.

Yaklaşık 150 otomobil bulunması beklenen tekli oyuncu modunda oyuncular ehliyet sınavları sonucunda FIA onaylı gerçek ehliyet sahibi olacak. Gran Turismo Sport, daha önce piyasaya sürülen Gran Turismo oyunlarına kıyasla daha detaylı renk ve modifiye seçenekleri sunacak.

Şimdilik 140 resmi açıklanan oyunda bu sayının artmaya devam etmesi bekleniyor. Yamauchi, oyunda mikro ödemelerin yer almayacağını ve oyuna eklenecek olan yeni otomobillere pratik bir şekilde edileceğini söyledi.

Forza Motosports 7, Project Cars 2 ve Need for Speed Payback gibi yarış oyunlarıyla büyük bir rekabete girecek olan Gran Turismo Sport, 17 Ekim’de yalnızca PlayStation 4 kullanıcılarının beğenisine sunulacak.