Gran Turismo Sport için özel PS4 modeli

Sony, Köln’de gerçekleşen Gamescom 2017’de Gran Turismo Sport için özel olarak üreteceği konsol modelini tanıttı.

Sony, Gran Turismo paketinde gümüş renkli konsolun üstünde Gran Turismo logosu yer alacak. Konsolun yanında yer alacak olan Dualshock 4 de gümüş ve siyah renklerinde yer alacak. Dualshock 4’ün ortasında konsoldaki gibi Gran Turismo logosu bulunacak. 1 TB depolama kapasitesiyle gelecek olan Gran Turismo Sport PS4 paketi, Ekim ayında İngiltere, Avrupa ve Avustralya’da Ekim ayında satışa sunulacak. Bu paketin Amerika’da ne zaman satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor.

18 Ekim tarihinde ülkemizde satışa sunulacak olan Gran Turismo Sport, 4K, 60 FPS ve HDR desteğiyle gelecek. Gran Turismo serisinin daha önce piyasaya sürülen sürümleri kadar dikkat çekmesi beklenen Gran Turismo Sport’ta 137 farklı araç ve 19 yarış pisti bulunacak. PlayStation VR desteği de verecek olan oyunda en iyi oyuncuların yapacağı karşılaşmaların canlı yayınlanacağı “Spor Modu” isimli bir oyun modu da yer alacak. Türkçe dil desteği de verecek olan Gran Turismo Sport’u otomobil yarışı severler tarafından merakla bekleniyor.