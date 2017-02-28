Google, Play Store’u güçlendiriyor

Google, Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda yaptığı açıklamada uygulama geliştiricilerin başarısını arttırmak için yapacağı girişimleri tanıttı.

Google’ın uygulama mağazası daha çok oyunlarla dolu olduğu için adı Play Store olarak belirlenmiştir. Aslında Nintendo ve Electronic Arts tarafından geliştirilmiş bir oyuna rastlamak zor ama bazı girişimlerle Google bunu değiştirecek gibi gözüküyor.

Play Store büyüdükçe oyun oynamak da bir o kadar sofistike hale geliyor. Google da bunun üzerine dikkatini küçük uygulama geliştiricilerine vermeye karar verdi. Büyük oyunlar yüksek indirme rakamlarına ulaşıyorken; Google da kullanıcıları yüksek kaliteli oyun tecrübesi ile rağbet görmeyen küçük uygulamalara teşvik etmeye çalışacak.

Arama motoru devi buna, kullanıcıların bir oyunu ararken ne kadar zaman ayırdığını takip ederek, Play Store algoritmaları üzerinde düzeltmeler yaparak çoktan başladı. Bu sayede oyun kalitesini ödüllendirmek ve küçük geliştiricileri daha geniş bir kitleyle ulaştırmayı planlıyorlar.

Google, aynı zamanda geliştiricilerin indirimli kampanyalar düzenlemesine de müsaade edecek. Böylece kullanıcılar indirimin süresini görebilecekler. Bu yeni özellik, paralı uygulamalar ve oyunlar için geçerli olmak üzere en kısa zamanda Google Play Geliştirme Konsolu’na gelecek. Google başlatmış olduğu pilot uygulama ile geliştiricilerin kampanya süresi boyunca 20 kat daha fazla indirme sayısına ulaşabildiklerini açıkladı.

Google, Play Store girişimlerinin dışında, yaklaşık 300 milyon yeni kullanıcının Android cihazlarını kullanmaya başladığını da belirtti.