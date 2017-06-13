God of War için yeni oynanış videosu yayınlandı

Kratos, Yunanistan’dan İskandinavya’ya seyahat ediyor.

God of War serisinin son oyunu Yunan mitolojisinden ayrılarak İskandinav mitolojisine odaklanan yeni yapısı ile oyunseverlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Serinin önceki oyunlarını oynayanlar veya aynı zamanda oynamayan oyuncular da, İskandinav mitolojisini içeren yüksek bütçeli yeni oyunu oynamak için şimdiden beklemeye başladı.

Balta ve yumruk ile yapılacak savaşlarda Kratos ile tanrılar ve yaratıklara karşı mücadele sürüyor. Önceki oyunlarda Kratos, kızını tanrıların elinden kurtarmak için tanrılara karşı mücadele ediyordu. Bu oyunda ise Kratos’a macerası boyunca bir çocuk eşlik edecek. Ancak hikaye için şu anda detaylar belli değil ve olmaması da iyi bir şey.

Los Angeles’ta gerçekleşen E3 oyun fuarında Sony, basın konferansında oyunun yeni videosunu yayınladı. Videoda Kratos ile çocuk arasındaki ilişki anlatılıyor. Video boyunca çocuk, Kratos’u bir baba gibi görüyor. Videoda ayrıca oyunun dövüş sistemi ve düşmankar hakkında yeni bilgiler de bulunuyor. Kratos, bu sefer oldukça büyük düşmanlara karşı mücadele edecek ve videoda da görüldüğü üzere kötü bir şekilde mağlup olma ihtimali de bulunuyor.

Videoda oyunun geçeceği Karanlık İslandinav temasının işlemdiği mekanlar ve grafik tasarımı oldukça güzel bir şekilde işlenmiş. Ayrıca oyundaki efekt ve sesler de beklentileri karşılayacak bir şekilde tasarlanmış.

Yeni God of War’ın E3 tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.