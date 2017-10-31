God of War’ın çıkış tarihi netleşmeye başladı

Santa Monica Studio tarafından geliştirilen yeni God of War oyunu için yeni bir video yayınlandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen Paris Oyun Haftası etkinliğinde Sony, önümüzdeki sene piyasaya sürülecek God of War oyunu için yeni bir fragman daha yayınladı. Zamanında PlayStation 2 ve PlayStation 3 konsollarına damgasını vuran God of War üçlemesinden farklı bir hikayeyle karşılaşacağımız yeni oyunda önceki oyunlara göre daha yaşlı bir Kratos karakteri karşımıza çıkacak.

Daha önceki oyunlarda karşımıza çıkan Yunan Mitolojisi’nde yer alan tanrı ve canavarların aksine yeni oyunda İskandinav mitolojisi tanrıları ve canavarlarıyla mücadele edilecek. Bu köklü değişikliğin oyuncular tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmaması bekleniyor.

2018’in ilk aylarında satışa sunulması beklenen yeni God of War oyunu için yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.