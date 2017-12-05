God of War’ın çıkış tarihi açığa çıkarıldı

Sony’nin önümüzdeki sene PlayStation 4’e özel olarak geliştirdiği God of War oyunu hakkında elde edilen yeni bilgiler arasında çıkış tarihi de göründü.

Kuzey Amerika ve Şili PlayStation Store sayfalarında yayınlanan görüntülerde yeni God of War oyununun 22 Mart 2018 tarihinde satışa sunulacağı ortaya çıkarıldı. Cumartesi, günü gerçekleşecek PlayStation Experience etkinliğinde açıklanması beklenen bu tarihin henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da daha önce satışa sunulan God of War serisi oyunlarının Mart ayında satışa sunulduğunu hatırlamakta fayda var.

Bu oyunda daha önce satışa sunulan God of War oyunlarında olduğu gibi hikayenin ana düşmanı hemen karşımıza çıkmayacak. Nors Mitolojisi’nde yer alan yaratıkları barındıran oyunda daha önceki God of War oyunlarında karşılaştığımız yapısı bulunacak.

Eski God of War oyunlarında %10 motion copture %90 keyframe bulunuyordu. Yeni oyunda ise %80 motion Capture ve %20 keyframe ile daha farklı bir oyun deneyimi sunulması hedefleniyor.