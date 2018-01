God of War’da Season Pass bulunmayacak

God of War oyununun yönetmeni oyun ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Cory Barlog, PlayStation 4 için geliştirilen God of War oyunu hakkında yaptığı açıklamada oyunda herhangi bir Season Pass bulunmayacağını açıkladı. TwitterOyun severlerin merakla beklediği oyun hakkında daha önce Sony Interactive Entertainment Japan ve Asia’nın Yerelleştirme Prodüktörü görevini üstlenen Chris Ashimine, oyunun çıkış tarihinin kısa süre içinde belli olacağına inandığını söyledi.

Bu açıklama God of War’a indirilebilir içerikler yayınlanmayacağı anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında satışa sunulan Horizon: Zero Dawn’da bazı ufak içerikler bulunmasıyla birlikte herhangi bir Season Pass sunulmamıştı. Santa Monica’nın God of War için nasıl indirebilir içerikler hazırladığını kısa süre içinde göreceğiz.