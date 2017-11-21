God of War’da lootbox bulunmayacak

Yeni God of War oyununun yönetmeni merakla beklenen sorunun yanıtını verdi.

Oyuncuların en çok beklediği oyunlar arasında bulunan God of War’ın gösterildiği ilk günden beri sürekli olarak artan bir hayran kitlesi bulunuyor. Yunan mitolojisinin ardından İskandinav Mitolojisi’nde geçecek olan hakkında pek çok teori bulunuyor. Son zamanlarda oyuncuların sıklıkla eleştirdiği mikro ödemeler ve lootbox sistemlerinin God of War’da yer alıp almayacağı merakla bekleniyordu.

Take that Loot Boxes!!! (for now, at least) pic.twitter.com/P5ecbjVIqN — Cory Barlog (@corybarlog) 17 Kasım 2017

Bu konuyla ilgili olarak God of War oyununun yönetmeni Cory Barlog, twitter üzerinden bir GIF paylaştı. GIF’te oyunun ana karakteri Kratos’un bir lootbox’ı yumruklarıyla kırdığı görünüyor. Bu GIF’ten Santa Monica’nın God of War’da herhangi bir mikro ödeme veya lootbox bulundurmayacağını göz önünde bulundurabiliriz.