God of War için bir tanıtım videosu yayınlandı

Sony Interactive Entertainment ve Santa Monica Studios tarafından yayınlanan yeni videoda God of War’ın açık dünyasında yer alacak Fire Troll’leri tanıtıyor.

Fire Trollllerin konsept tasarımlarını gösteren videoda, E3 2016 etkinliğini izleyenlerin hatırlayabileceği yaratık olan Fire Trolllerin ellerinde bir totem ile geziyorlar. Ateş elementini kullanarak büyük hasarlar verebilen canavarlar, cüsseleriyle de bir tehdit haline gelebiliyor.

Diğer God of War oyunlarında olduğu gibi karşılaşılacak yaratıkların yaşadığı yeri ve oyunculara canavarların rahatsız olduğunu hissini göstermek isteniyor. Bütün Nors mitolojisi yaratıklarının bulunacağı oyunda stüdyo bütün yaratıkların hikayeleri de anlatılacak.

Eski God of War oyunlarına kıyasla yeni God of War oyununda daha fazla motion capture ve daha az keyframe bulunacak.

God of War’da bulunacak Fire Trolller için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.