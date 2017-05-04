God of War 4’ün piyasaya çıkış tarihi belli oldu

Kratos’un PlayStation 4’e geri dönüş yapacağı tarih sızdırıldı.

2016’nın Haziran ayında Los Angeles’ta düzenlenen E3 2016 etkinliğin en dikkat çekenları arasında yer alan God of War 4 hakkında önemli bilgiler geliyor.

İlk üç oyunda kızı için Yunan mitolojisinde yer alan bütün tanrıları öldüren Kratos, oyunun sonunda kendini de öldürerek büyük bir sürprize imza atmıştı. Dördüncü oyunda ise tamamen farklı bir senaryo yer alacak. Bu sefer oyun İskandinav mitolojisi konu edecek ve çocuk olarak kız yerine bir oğlan söz konusu olacak.

Sony, oyun ile ilgili pek çok haber paylaşmış olsa da oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi verilmemişti. Yaklaşık bir ay önce Kratos’un seslendirmesini yapan Christopher Judge, Twitter bilgilerine God of War’ı da eklemiş ve referans olarak yanına parantez içinde 2017 yazmıştı. Bunu kanıtlayan bir gelişme daha ortaya çıktı. Portekiz’de satış yapan bir perakendeci internet sayfasına God of War 4’ü ekleyip satış tarihi olarak da 14 Eylül’ü girdi.

Bu gelişmelerle yeni God of War 4, bu yılın sonbahar aylarında satışa çıkabilir.