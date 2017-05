Gears of War 4’ün güncelleme detayları belli oldu

Yarın kullanıma sunulacak içerik güncellemesinde Gears of War 4 fanatiklerine sürprizler bulunuyor.

Xbox’un kendi resmi sitesinde bulunan habere göre yeni gelecek güncellemede Gears of War 2 oyuncularının beğendiği The Coalition isimli harita ve çok sevilen bir kahraman oyuna geri dönecek.

Güncellemede yer alacak bir başka harita olan Dawn’da ise Outsider köyünde bulunan terk edilmiş bir madencilik kolonisinde yer alacak. Dawn’da barın yüksek tarafı ve alçak tarafta bulunan yerleşik maden olmak üzere iki savunma yapısı bulunacak. Haritadaki esas görev ise Dropshot isimli silahı korumak olacak.

Bu haritada savaşın dar koridorlarıyla açık alanlar birleştirilecek. Ayrıca doğru yerde doğru silahı kullanılırsa Dawn’da usta olacak

Gears of War 4 satışa sunulduğundan beri serinin takipçileri Gears of War 2’de bulunan klasik haritaların oyuna gelmesini oldukça istiyordu. Modern grafiksel ve oynanış geliştirmeleriyle The Coalition ilk uyarlanan harita olacak.

Mayıs güncellemesiyle oyunu Windows 10 üzerinden oynayanlara çoklu grafik kartı desteği gelecek. Böylece Gears of War 4’ü daha çarpıcı görsellerle oynamak mümkün olacak.

Gears of War 2’de Benjamin Carmine karakteri Riftworm korkunç sonuyla yüzleşmişti. Mayıs güncellemesiyle Benjamin Carmine, zombi olarak ölümden geri dönecek.