Gamescom 2017’de Xbox fırtınası

22-26 Ağustos tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleşen Gamescom 2017 etkinliğinde Xbox cephesinden pek çok açıklama geldi.

Xbox kullanıcılarının belirli bir tutar karşılığında oyunlar edinebileceği Xbox Game Pass özelliği, ülkemize 1 Eylül’de kullanıma sunulacak. Kullanıcıların, aylık 29 TL ödeyerek edinebileceği Xbox Game Pass özelliği, yalnızca Xbox One için geçerli olacak.

Bununla birlikte Xbox One S Minecraft Limited Edition da resmen duyuruldu. Bu sürümün tasarımında beyaz arka plana ve Minecraft bileşenleri yer alıyor. Ayrıca konsolun ara yüz seslerinde Minecraft sesleri kullanılıyor. Xbox One S Minecraft Edition, 3 Ekim’de satışa sunulacak.

Xbox One S için Monolift tarafından geliştirilen Middle-Earth: Shadow of War oyunu için özel paketleri de duyuruldu. Bu pakette Middle-Earth: Shadow of War oyunu, Xbox Kablosuz Oyun Kumandası ve Xbox One S’in 500 GB ve 1 TB opsiyonlarından biri bulunacak. Xbox One S Shadow of War paketleri 10 Ekim’de satışa sunulacak.

Son olarak Xbox One X’in Project Scorpio Edition’u ön siparişe açıldı. Yıl sonuna kadar 100’den fazla oyuna destek vermesi beklenen bu sürümün tasarımıyla standart sürümün tasarımı arasında farklılıklar bulunacak. Donanımda ise herhangi bir değişiklik bulunmayacak. 7 Kasım’da satışa sunulacak olan Xbox One X Project Scorpio Edition’ın Türkiye fiyatı ise 2.899 TL olacak. Türkçe oyun desteği vermediği, aylık üyelik ücretinin yüksekliği ve Türkiye’deki popülerliği göz önüne alındığında Sony PlayStation 4 Pro karşısında Xbox One X Project Scorpio’nun ne kadar başarılı olabileceği ise büyük bir soru işareti barındırıyor. Elbette Sony cephesinden de Gamescom’dan yeni haberleri henüz duymuş değiliz.

Xbox One X Project Scorpio Edition’ın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.