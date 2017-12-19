Gameloft imzalı Sonic kullanıcılarla buluştu

Bir süredir mobil platformlardaki varlığını geliştirmeye sayısız karakter ile sürdürmeye çalışan Sega, Sonic karekteri için Gameloft aracılığıyla yeni bir oyun yayınladı.

Sonic Runners Adventure isimli oyunu AppStore üzerinden ön siparişe sunan Gameloft, ilk dönem Sonic atmosferine bağlı kalmaya çalışıyor. Nintendo’nun önce iOS ardından Android cihazlarına sunduğu Super Mario Run oyununda olduğu gibi bu oyunda da yalnızca zıplama hareketi yer alıyor. Oyunun ilk oynanışında Super Mario Run’da olduğu gibi internet bağlantısı gerekmiyor.

Sega’nın 2 sene önce iptal ettiği Sonic Runners projesinin daha gelişmiş halini kullanıma sunan Sega ve Gameloft, bu proje üzerine giderek daha iyi hale getirmişler. Oyuncular, hızlı bir şekilde oyunda bazen düşman yaratıkları zıplama tahtası olarak kullanılmasıyla birlikte fırlatma toplarına giderek en iyi açıyla kendi karakterini uçurmaya çalışacak.

Oyuncular, oyunda ilerlemeye devam ettikçe Sonic’e eşlik eden Tails,Knuckles,Shadow the Hedgehog karakterleri de açılacak. Sega hayranlarını telefonları başına toplaması beklenen Sonic Runners Adventure oyunu 20 Aralık’tan itibaren kullanıma sunulacak. iOS kullanıcıları Sonic Runners Adventure oynunu AppStore üzerinden 9,99 TL ödeyerek buradan ön sipariş edebilir. Bununla birlikte resmi sayfa üzerinden ön kayıt yapanların peluş oyuncak kazanabileceği bir sayfa daha bulunuyor.