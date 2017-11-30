Game Dav Tycoon iOS için yayınlandı

Oyuncuların,bir video oyun geliştiricisi rolünü üstlendiği oyun iOS kullanıcılarına sunuldu.

Game Dev Tycoon’un mobil versiyonunda daha fazla oyun türü sunmak adına yeni konular, yeni bir süper zor oyun modu ve yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü yer alıyor. Bu yeni özellikler, pek yakında PC için güncelleme halinde gelecek.

Oyuncular, 1980’li yıllarda küçük bir garajda kurulan ofiste video oyunu geliştirilen Game Dev Tycoon’da geliştirilen oyunlardan edinilen başarılı satış rakamlarıyla ardından kendi şirketinizi kurarak ve oyun endüstrisinin lider şirketi olmaya çalışıyor.

Oyunun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.