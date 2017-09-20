Forza Motorsport 7’nin demosu yayınlandı

Yarış oyunu tutkunlarının merakla beklediği Forza Motorsport 7, sunduğu geniş içerik ve harika grafik ile beğeni toplaması bekleniyor.

Microsoft’un E3 konferansında dikkat çekici oyunları arasında bulunan Forza Motorsport 7, yüzlerce araç, onlarca pist ve muhteşem grafiklerin yanında Xbox One sürümü için kaplayacağı 100 GB’lık alan ile dikkat çekiyor.

Oyun grafikleri ile yarış severlere harika bir oyun deneyimi sunması beklenen Forza Motorsport’un demosu Xbox One ve PC kullanıcıları için bugün yayınlandı. Oyunu satın almadan evvel denemek isteyen kullanıcılar demo üzerinden deneyebilir. Demo ile birlikte yayınlanan oyunun çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.