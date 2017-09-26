Forza Motorsport 7’de güzel sürpriz

Piyasaya sürülmesine kısa süre kalan oyunda dünyaca ünlü film serisinin bir ek paketi de bulunuyor.

Demo sürümü geçtiğimiz hafta yayınlanan Forza Motorsport 7’nin raflardaki yerini almasına çok kısa bir zaman kaldı. Oyunu merak eden kesim demo sürümünü indirerek denemeyi tercih ederken bir başka kesim ise oyunun satışa sunulacağı 3 Ekim’i beklemeyi tercih etti.

Seride bulunacak otomobilleri kademeli olarak paylaşan oyunun geliştiricisi Turn 10 Studios, listede son olarak dünyaca ünlü film serisi Hızlı ve Öfkeli vizyona giren sekizinci filminde başrol oyuncularının kullanmış olduğu otomobilleri içeren bir ek paketin satışa sunulacağını açıkladı.

Oyuncuların 9.95 dolar karşılığında edinebileceği pakette on otomobil bulunuyor. Ek pakette bulunan otomobiller:

1966 Chevrolet Corvette

1968 Dodge Charger

2015 Jaguar F-Type R Coupe

1971 Plymouth GTX

2016 Subaru WRX STI

2018 Dodge Demon

1951 Chevrolet Fleetline Special

2015 Mercedes-AMG GT S

2013 Subaru BRZ

2014 Local Motors Rally Fighter

Filmde bulunan Bentley ve Lamborghini model otomobillerin ek pakette yer almaması ufak bir hayal kırıklığı yaratıyor olsa da Forza’nın benzer bir ek paket çıkarıp çıkarmayacağı pek yakında belli olacak.