Forza Horizon 3’te Hot Wheels deneyimi

Popüler oyuncak arabalar, yarış oyununa geliyor.

Forza Horizon 3’ün ikinci ek paketi çok yakında çıkacak. Bu ek paket yanında büyük dozda nostalji de getirecek. Hot Wheels ve parlak turuncu renkte ikonik pistler 9 Mayıs’ta Forza Horizon 3’e gelecek. Yalnız genişletilmiş sürüme sahip olanlar herhangi bir ücret ödemeden alabileceği güncellemeyi oyunun normal sürümüne sahip olanlar 19.99 dolar ödeyerek satın alabilecek.

Forza Horizon 3 Hot Wheels’ta on yeni otomobil eklenecek. Bunların arasında Twin Mill, Boneshaker ve Rip Rod gibi ünlü modellerde yer alacak. Ayrıca oyuncuların etkinliklerini gerçekleştirebileceği harika bir pist de oyuna ekleniyor: devasa yeni Hot Wheels Goliath pisti. Kreatif oyuncular için piste ekleyebilecekleri engel seçenekleri de bulunacak ve beklenildiği gibi pistler çevrimiçi çoklu oyuncu seçeneği ile yeni Playground Arena’da yer alacak.

Forza, Hot Wheels nostaljisini kullanmak isteyen ilk oyun değil. Geçtiğimiz yıl GTA Online’da Cunning Stunts isimli bir eklentiyle Hot Wheels tarzı pistler kullanılmıştı. Rocket League isimli araçlar arasında futbol müsabakaları yapılan oyunda da bu senenin başında DLC olarak iki klasik Hot Wheels aracı eklenmişti.

Forza Horizon Hot Wheels’ın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.