Fortnite iOS sürümü herkese açıldı

12 Mart tarihinde sadece davetli kullanıcıların erişimine açılan popüler Battle Royale oyunu Fortnite artık mobil platformda uygun iOS cihazlara sahip herkes tarafından oynanabilecek.

Daha önce davet sistemiyle çalışmasına rağmen oldukça yoğun bir ilgi gören Fortnite, bedava bir uygulama olmasına karşın 3 günde oyun içi satın alımlarından yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde etmişti.

PC ve konsol camiasında oldukça popüler bir oyun haline gelen Fortnite’ın diğer PC ve konsol oyunu olup da mobile uyarlanan oyunlara yönelik en büyük avantajı mobil oyuncularla PC ya da konsol oyuncularını eşleştirebilmesi olmuştu.

Konsol ve PC deneyimininin aynısını mobilde de vadeden Fortnite’ın herkese açılmasıyla birlikte nasıl tepkiler alacağı merak konusu.

Fortnite Battle Royale iOS11 işletim sistemi gerektiriyor ve iPhone SE, 6S, 7, 8 ve X modellerinde oynanabilecek. Aynı zamanda iPad mini 4, Air 2 ve 2017 model iPad Pro tabletlerde de oynanabilecek. Fornite’ın Android sürümü içinse çalışmalar devam ediyor.