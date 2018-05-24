Fornite kazancını Nisan ayında ikiye katladı!

Fornite bildiğimiz üzere son atağını da yapıp iOS cihazlara gelmişti ve yıl sonunda da Android cihazlara geleceği açıklanmıştı. Çıktığı ilk günden beri mobil pazardan çok büyük paralar kazanan Epic Games nisan ayındaki kazancını da açıkladı.

Şubat ayında 126 Milyon Dolar kazanç elde eden oyun Nisan ayındaki kazancının 296 Milyon Dolar kazandığını açıkladı. Bu kazancıyla da oyun ilk defa Playerunknown’s Battlegrounds oyununun kazancını geçmiş oldu. Aslında Fornite oyununun bu kazancı nasıl sağladığı bir diğer merak konusu ancak oyun konusundaki bazı uzmanlar da bu başarıyı oyunun aslında tamamen Free to Play olmasına bağlıyorlar. Epic Games oyunculara sadece kozmetik olarak karakterlerine ekleyebilecekleri araçlar satıyor ve bu kesinlikle oyunu etkilemiyor.

Epic Games’in Fortnite oyunundaki başarısını devam ettirip, ettiremeyeceği meçhul olsa da oyuna sürekli gelen etkinlikler ve karakterler ile bu heyecanın ayakta tutulmaya çalışıldığı da aşikar. Hele hele sene sonunda da oyunun Android’e de gelmesiyle birlikte Fornite’ın adını bizce daha çok duymaya devam edeceğiz.