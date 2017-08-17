Football Manager 2018’in çıkış tarihi belli oldu

Futbol severlere teknik direktörlük deneyimini yaşatan oyun serisinin yeni üyesi pek yakında kullanıma sunulacak.

Sports Interctive tarafından geliştirilen Football Manager oyun serisi, kullanıcılara taraftarı olduğu kulübü başarıdan başarıya koşturmasını sağlayacak. SEGA tarafından dağıtımı gerçekleştirilen oyun, 10 Kasım’da raflardaki yerini alacak.

Sports Interactive, Football Manager 2018’de yer alacak olan yeni özellikleri Eylül ayında tanıtacak. Football Manager 2018’in beta sürümü 2 hafta önce yayınlanacak. Üç farklı sürüm ile kullanıma sunulacak olan Football Manager’ın PC sürümü Windows, macOS ve Linux işletim sistemli bilgisayarlarda yer alacak. Football Manager Touch isimli Windows, macOS, Linux işletim sistemlerine ek olarak iOS ve Android işletim sistemli tabletlerde kullanıma sürülecek. Football Manager Mobile isimli sürümü ise iOS ve Android işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılacak.