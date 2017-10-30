FM 2018’de ilginç gelişme

Oyunculara her sene daha gerçekçi bir futbol takımı menajeri olma fırsatı sunan Football Manager serisinin yeni sürümü FM 2018’de gerçekçilik artarak devam ediyor.

Bir takımın menajeri olarak takımda her şey ile ilgilenilmesi gereken oyunun yönetmeni Miles Jacobson, FM 2018’de büyük bir risk alarak eşcinsel futbolcuların da yer alacağını açıkladı. Jacobson, oyunda yapılan gelişmenin ülkelerin eşcinsellere karşı bakış açısına göre yapıldığını söyledi.

Oyunda eşcinsel evliliğin yasal olduğu ülkelerde oynayan oyuncular gerçek hayatta eşcinseller ise oyunda da eşcinsel olarak görünüyor. FM 2018 geliştiricilerinin oldukça hassas bir konuyu herhangi bir izin almadan hareket etmesinin nasıl. sonuçlar doğuracağını ilerleyen zamanda göreceğiz.