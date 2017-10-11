FM 2018 için keşif videosu yayınlandı

Menajerlik oyunu deyince akla ilk gelen oyun olan Football Manager’ın yeni sürümüyle ilgili yeni bilgiler gelmeye sürüyor.

Ünlü popüler futbol YouTube kanalı Football Daily’den Joe Thomlinson, Football Manager 2018’de oyunculara keşif ağını en iyi şekilde nasıl kullanabileceği konusunda ayrıntılı bilgiler veriyor. Bu video, oyuncuların takımlarına en iyi oyuncuları bulabilmeleri konusunda yardımcı olacak.

Football Manager 2018’de bulunan keşif sistemi futbol kulüplerinin günümüzde kullandığı modern taktiklerin benzerini kullanabilmesi üzerine revize edildi. Football Manager 2018, 10 Kasım’da satışa sunulacak. Ancak oyunu ön sipariş edenler, oyun satışa çıkmadan iki hafta önce oyunun betasını kullanabilecek.