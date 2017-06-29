Final Fantasy’nin yeni mobil oyunu yayımlandı

Square Enix, yeni oyunun yayımlandığını duyurdu.

Final Fantasy XV: A New Empire adı verilen oyun, Nisan ayında iki ülkede yayımlanmasının ardından şimdi dünya genelinde kullanıma sunuldu. Oyunu, Game of War ve Mobile Strike gibi oyunları geliştiren Epic War isimli oyun stüdyosu gerçekleştirdi. Oyunda RPG ve gerçek zamanlı strateji elementleri bulunacak.

Oyuncular kendi krallığını oluştururken büyülü kaynakları toplayarak kurulan imparatorluğun savunmasına ve stratejik kaynak elde etme konusunda kontrolü ele geçirirken düşmanlarını yenebilecek güçte bir ordu hazırlayacak.

Square Enix’e göre konsol oyununa benzer bir şekilde Final Fantasy: A New Empire’da Noctis ve arkadaşları Gladiolus, Ignis ve Prompto ile birlikte Eos dünyasında bulunacak. Ayrıca, ücretsiz olarak oynanabilen oyun, hem uluslararası bir reklam kampanyası hem de Japonya’da büyük bir Japon süperstarının da bulunduğu bir reklam kampanyasıyla desteklenecek.