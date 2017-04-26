Final Fantasy XII: The Zodiac Age’in fragmanı yayınlandı

İzleyicileri tam bir görsel şölen bekliyor.

Square Enix, Final Fantasy serisinin 12. Oyunu Zodiac Age’in PlayStation’a uyarlanmış yeni versiyonuna ait hikaye fragmanını yayınladı. Fragmanda oyun görsellerinde bulunan kaliteyi gözlemleyebilir ve daha önce Final Fantasy oynamayanlar da oyunda nasıl bir hikayeyle karşılaşılacağını öğrenebilir.

Genel anlamda tema ve yaratılan dünya açısından çok sevildiği kadar ana karakter eksikliği sebebiyle de istediği beğeni kitlesine erişemeyen Final Fantasy XII, esas olarak serinin en iyi oyunlarından birisi olarak kabul ediliyor. İlk çıktığı zaman görseller ve mekanikler açısından çağının bir hayli ilerisinde bulunan Final Fantasy XII, tek kelimeyle eşi benzeri bulunmayan bir oyundu.

Oyunun güncellenmiş sürümünün hikaye fragmanı bugün yayınlandı. Final Fantasy XII: The Zodiac Age, 11 Nisan’da PlayStation 4 kullanıcılarına özel olarak piyasaya sürülecek.

Oyunun hikaye fragmanı aşağıdan izlenebilir.