FIFA 18’in tanıtım videosu yayınlandı

EA Sports, ünlü futbol oyunu FIFA serisinin yeni üyesi FIFA 18 hakkında ilk bilgileri paylaştı.

EA Sports, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda FIFA 18’i duyuracaklarını açıklamıştı. Verdiği sözü yerine getiren EA Sports, EA Sports FIFA isimli resmi YouTube kanalına oyunun ilk videosunu yayınladı.

Videonun başlangıcında görünen Sony/PlayStation logosundan yeni gelecek oyunun özel içerikleri Xbox’dan PlayStation’a geçtiği görülüyor. Videoda ise ana kahraman olarak dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo yer alıyor. Oyunun kapağında da o yer alacak.

Oyun hakkında şimdilik detaylı bilgi vermeyen EA Sports’un detayları E3 ve Gamescom 2017 etkinliklerinde paylaşması bekleniyor. EA Sports, 10 Haziran’da gerçekleşecek E3 2017 etkinliğinde katılımcılara oyunu deneyimleme imkanı da sunacak.

FIFA 18, 29 Eylül’de PC, PlayStation 4 ve Xbox platformlarında raflardaki yerini alacak. Ayrıca satışa sunulacak Ronaldo Edition‘ı ön sipariş verenler, oyunu 3 gün daha erken oynama, 20 adet jumbo premium altın paket, FIFA Ultimate Team için sekiz özel forma ve Cristiano Ronaldo’yu FUT modunda 5 maçlık kiralama hakkına sahip olacak.

FIFA 18’in tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.