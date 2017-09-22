FIFA 18 takım sayısıyla dikkat çekiyor

Piyasaya sürülmesine kısa süre kalan futbol simülasyon serisinin yeni sürümü hakkında yeni bilgiler devam ediyor.

Electronic Arts, FIFA serisiyle futbol oyun pazarında geride bırakılamayacak kadar güçlenmiş bir pozisyonda bulunuyor. Hatta şu anda FIFA serisini bulunduğu konumu bozacak kalitede bir oyunun gelmesi oldukça zor görünüyor. Konami’nin tarafından geliştirilen PES serisi, ülkemizde halen popüler olsa da global pazara bakıldığında FIFA’nın bir hayli gerisinde bulunuyor.

FIFA’nın bu kadar geniş kitleye hitap etmesinin nedeni olarak elinde yüzlerce takımın lisansına bulunması gösterilebilir. Bu sene raflardaki yerini alacak olan FIFA 18’de 700’den fazla lisanslı takımın bulunması da bu durumun açık bir göstergesidir.

Basit bir örnek vermemiz gerekirse FIFA 18’de Süper Lig’in 18 takımı da lisanslı olarak yer alırken; PES 2018’de yalnızca Fenerbahçe,Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri lisanslı olarak bulunuyor. 30’dan fazla lisanslı lig ile gelen FIFA 18’e karşı yalnızca birkaç takımın lisans haklarını elinde bulunduran PES 2018’in başarılı olması pek kolay görünmüyor.

FIFA 18, 29 Eylül’de satışa sunulacak