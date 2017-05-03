Facebook Messenger’ın oyun yetenekleri gelişiyor

Messenger platformundaki oyunlar için sıra tabanlı oyunlar, sıralamalar ve botlar ile daha zengin bir oyun deneyimi vaat ediliyor.

Facebook, Messenger platformu için uzun yıllar boyunca pek çok oyun yayınlandı. Şirket artık bunları yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. Facebook tarafından yapılan duyuruda oyunlara karşı yaklaşımın genişletilerek daha çok kullanıcıya erişmek istendiği belirtildi.

Facebook bu konuda ilk duyurusunu F8 etkinliğinde yapmıştı. Şirket aradan geçen süre zarfında daha zengin oyun özelliklerini sunmaya hazır duruma geldi. Sıra tabanlı oyunlar, oyunlarda alınan puanlar için yapılan sıralamalar ve turnuvalar yeni gelecek özellikler arasında sıralanıyor. Ayrıca oyun esnasında oyuncuları motive edecek botlar da geliştirmeler arasında yer alacak.

Bu özelliklere sahip olacak ilk oyunlar arasında Zynga’nın Words With Friends ve Blackstorm’un EverWing oyunlarının yer aldığı şimdilik toplam 50 oyun bulunacak.

Messenger, chatbotlar, hikayeler ve oyunlarla son zamanlarda oldukça karmaşık bir hale dönüşüyor. Bu durumdan rahatsız olanlar içinse Messenger Lite güzel bir alternatif.