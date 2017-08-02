F1 2017 oyununun fragmanı yayınlandı

Codemasters, Formula 1 tutkunlarının merakla beklediği oyunun fragmanını paylaştı.

Formula 1 serisinin yeni oyunu F1 2017’yi geliştiren Codemasters, ekran görüntüleri ve bir tanıtım fragmanı paylaştı.

Yeni F1 2017’de 1992 sezonunda yer alan Williams FW14B, 2002 sezonunda yer alan Ferrari F2002 ve 1988 sezonunda yer alan McLaren MP4/4 araçları oyunun kariyer modunda oynanmaya açık olacak. Yeni oyunda daha kapsamlı bir on yıllık kariyer, çeşitli oyun stillerinin bulunduğu Şampinyona modu ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı yarış opsiyonları bulunacak.

F1 2017, Steam 89 TL, Xbox Store’da 180 TL ve PlayStation Store’da 209 TL fiyatlarıyla 25 Ağustos’a kadar ön sipariş ediliyor.

F1 2017’nin tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirisiniz.