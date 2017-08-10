eSpor 2024 Paris Olimpiyatlarında bir spor branşı olabilir

Olimpiyat Komitesi Eşbaşkanı, 2024 Paris Olimpiyatları’nda eSporcuların altın madalya peşinde çarpışabileceğini söyledi.

Paris’te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Komitesi Eşbaşkanı Tony Estanguet bir röportajında geçlerin eSpora karşı duyduğu büyük ilginin farkında olduklarını ve eSpor’un Olimpiyatlar’a dahil olması konusunda temsilciler ve IOC ile görüşeceklerini belirtti.

eSpor’un Olimpiyatlara dahil olması için daha önce Tokyo’da gerçekleşecek 2020 Olimpiyatları’nda Asyalı oyunseverler tarafından büyük bir baskı gelmesine rağmen sonuçsuz kaldı. Asya Olimpiyat Komitesi, bunun yerine 2022 Asya Oyunları’nda eSpor mücadelelerinin dahil edildiğini açıkladı.

2022’de Hangzhou’da gerçekleşecek olan dünyanın en büyük ikinci spor organizasyonu Asya Oyunları, eSpor’un Olimpiyatlar’a dahil olması adına büyük bir önem taşıyor.