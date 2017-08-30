Emekli NBA yıldızları NBA 2K18’ya konuk oluyor

2016’da emekliye ayrılan iki NBA yıldızı Kobe Bryant ve Kevin Garnett, NBA 2K18’de konuk yorumcu görevini üstlenecek.

2K Sports tarafından yapılan açıklamada iki emekli oyuncunun da konuk yorumcu olacağını onayladı. Bu durumu NBA2K isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda Kevin Harlan, Kobe Bryant ve Kevin Garnett’e sorduğu bazı sorular ile NBA’de bulunan oyuncular hakkında konuşuyor.

Videoda, geçtiğimiz hafta Cleveland Cavailers’tan Boston Celtics’e takas olan oyunun kapak yıldızı Kyrie Irving, videoda Kobe Bryant’ın ilgi odağı haline geliyor. 2K, Kyrie Irving’in Boston Celtics formalı kapağının da satışa sunulacağını açıkladı.

19 Eylül’de PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında satışa sunulacak olan NBA 2K18’i ön sipariş edenler oyuna 15 Eylül’de başlayabilecek.

NBA 2K18’in konuk yorumcuları ile ilgili videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.