Electronic Arts’ın Gamescom 2017 planları ortaya çıktı

Gamescom 2017 heyecanı şimdiden başladı

22-26 Ağustos tarihleri arasında Köln’de gerçekleşecek Gamescom 2017 etkinliğinde bazı şirketler planlarını şimdiden açıklarken, bu şirketlerin arasında Electronic Arts da yer alıyor. Şirket, E3’de gerçekleştirmiş olduğu gösteriye benzer bir etkinlik gerçekleştireceğini doğruladı. Etkinlikte bazı sürprizler de yer alacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Gamescom’a katılanlar yalnızca etkinliği izlemeyecek. Bunun yanında bulunan oyun istasyonlarından yeni gelecek oyunları deneme imkanına da sahip olacak. Bu yıl Gamescom 2017’ye katılanlar Electronic Arts tarafından geliştirilen Star Wars Battlefront II, Need for Speed Payback, FIFA 18, Battlefield 1: In the Name of Tsar, Star Wars: Galaxy of Heroes ve FIFA Mobile oyunlarını deneme imkanına sahip olacak.

21 Ağustos’ta saat 9:30 ile 18:30 arasında gerçekleşecek canlı yayın etkinliğinde canlı oynanış videoları da bulunacak. Gamescom 2017 etkinliği boyunca da Electronic Arts’in yapımcı ve geliştiricileriyle de ropörtaj imkanı da bulunacak.