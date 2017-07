Eidos Montréal, oyun motoruna çoklu oyuncu modunu ekliyor

Şirketin Guardians of Galaxy ve Avengers projeleri için çoklu oyuncu modunu getirebileceği konuşuluyor.

Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Deus Ex: Human Revolution, Thief oyunları üzerinde çalışıp piyasaya süren Eidos Montréal, şu anda Marvel ile The Avengers Project üzerinde çalışıyor. Oyun motoruna çoklu oyuncu modu ekleyen Eidos Montréal’in bu hareketi yayımlamış olduğu bir iş ilanıyla ortaya çıktı.

Eidos Montréal, Dawn Engine adlı oyun motoruna ekleyeceği çoklu oyuncu modunu Guardians of Galaxy oyununa entegre edecek. The Avengers Project, aynı oyun motoruyla geliştirilmediği için çoklu oyuncu modu seçeneği yer almıyor.

Dawn Engine için bir internet ağı programcısı arayan Eidos Montréal, iş ilanında bu programcının AAA oyunlar ile bir deneyimi olması ve PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde çalışmaya elverişli olması olarak belirtiliyor. Eidos Montréal’in şu sıralar ne yaptığı bilinmiyor, fakat geliştirilen AAA bir oyun için, çoklu oyuncu modu desteği sunulacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca bu oyunun PC için çıkacağı belirsizliğini korusa da PlayStation 4 ve Xbox One için çıkmasına kesinliğini koruyor.