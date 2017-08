EA Gamescom 2017’de yeni oyunların fragmanlarını yayınladı

Electronic Arts, Köln’de gerçekleşen Gamescom 2017’de merakla beklenen oyunlarına ait yeni fragmanları yayınladı.

EA, Gamescom 2017 kapsamında; FIFA 18, Star Wars Battlefront II ve Need for Speed Payback gibi oyunlarının oldukça etkileyici yeni fragmanlarını yayınlandı. Futbol severlerin merakla beklediği oyunlar arasında yer alan FIFA 18 için yayınlanan videoda maçlarda yer alan güzel goller ve kaliteli kurtarışların yanında karşılaşma esnasında oyuncular arasındaki mücadeleye de yer verildi. Oyunun kapağında yer alacak Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’nun bulunduğu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Etkinlikte videosu yayınlanan bir diğer oyun olan Need for Speed Payback’in fragmanında oynanış görüntüleri yer almıyor. Videoda oyunda yer alacak olan heyecan tasvir edilmiş. 10 Kasım’da PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak oyunun videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Etkinlikte son olarak Star Wars Battlefront II için fragman yayınlandı. Oynanış görüntülerinden meydana gelen bu videoda Starfighter Assault isimli oyun modunu gözler önüne sunuyor. Videoda ön sipariş verenlerin edineceği hediyeler de belli oldu. Elite Trooper Deluxe Editon adı verilen sürümü satın alan oyuncular, oyunun yayınlanmasından üç gün önce oyunu oynamaya başlayabilecek. Bununla birlikte sınıf ve 4 detansı yetenek güncellemelerinin yanında bir önceki Star Wars filminde yer alan Kylo Ren ve Rey gibi karakterlerin kıyafetleri gibi birçok içeriği de edinme imkânı bulunacak. 17 Kasım’da satışa sunulacak olan Star Wars Battlefront II için yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.