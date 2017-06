EA, EA Play’de tanıtacağı oyunları duyurdu

EA, bu sene EA Play’de duyurduğu oyunların dışında bazı sürprizler de saklıyor.

Los Angeles’ta gerçekleşecek E3 fuarı başlamadan önce EA, kendi etkinliği EA Play’de tanıtacağı oyunları açıkladı. Etkinlik öncesinde duyurulan oyunlar dışında 2 sürpriz daha açıklandı.

EA’in yaptığı açıklamaya göre ilk önce Star Wars Battlefront II gösterilecek. Büyük olasılıkla oyun ile ilgili bir senaryo videosu yayımlanacak. Star Wars Battlefront II’nin ardından ünlü futbol oyunu FIFA 18 izleyicilerin karşısına çıkacak. Daha önce yayımlanan videolar düşünülürse EA Play’de FIFA 18’in oyun modları ve geliştirilmesi anlatılabilir.

Bu iki oyun ile birlikte Madden NFL 18, NBA LIVE 18,Need for Speed Payback ve Battlefield 1’in Ağustos ayında kullanıma sunması beklenen “In he Name of the Tsar”adlı ek paket gösterilecek. Geçtiğimiz hafta videosu yayımlanan Need For Speed Payback’in büyük olasılıkla oynanış videosu yayımlanacak.

Sürpriz olarak ise geliştirilen Star Wars oyunu, Dragon Age 4 veya Dylan kod adlı Destiny’ye benzeyen bir oyun olabilir ancak bu sürprizlerin neler olacağını etkinlikte göreceğiz.