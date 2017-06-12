E3’te Minecraft’a güzel özellikler geleceği duyuruldu

Minecraft için E3’te pek çok iyileştirmenin yanında 4K çözünürlüklü oyun deneyiminin de geleceği duyuruldu.

Minecraft oynamayı seven milyonlarca insan kadar oyunun grafiklerini başarılı bulmayan oyunseverler de bulunuyor. Microsoft’un E3’te yaptığı olumsuz düşünceye sahip olanların kararı değişebilir.

E3’te duyurulan “Super Duper” adlı grafik pakette oyuncular Minecraft’ı 4K çözünürlüğünde oynayabilecek. Etkinlik esnasında duyurulan “Better Together” adlı güncelleme ile oyuncular; PC, mobil cihazlar ve Xbox One üzerinden oyunu tek sunucu üzerinden oynayabilecek. Bir başka deyişle bir oyuncu Xbox One üzerinden oyunu oynarken arkadaşı da bilgisayarı üzerinden girerek oyunu birlikte oynayabilecekler.

Minecraft için duyurlan güncellemeler Sonbahar aylarında oyuncularla buluşacak.

Minecraft’ın 4K fragamanını aşağıdan izleyebilirsiniz.