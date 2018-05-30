E3 öncesi Bethesda Fallout 76 videosu yayınladı

Dün Bethesda kendi Twitch kanalında bir canlı yayın başlattı ve insanlar saatlerce bu yayını izlediler. Çok uzun süre sadece ”lütfen bekleyin.” göreseline bakan kullanıcılar olaya çok anlam veremediler.

Uzun bekleyiş tam bitmeye yakınken de karşımıza aşağıdaki video çıktı. Fallout 76 adında bir oyun geliyor evet ancak bu video haricinde oyunun nasıl olacağına dair en ufak ipucu yok. Fallout sığınağının içinde geçen video bize oyun hakkında hiç bir bilgi vermiyor.

Bethesda’nın bu oyunuyla alakalı bilgileri 3 Haziran’da gerçekleşecek E3 Konferansında vereceği neredeyse kesin gibi. Bakalım bizi neler bekliyor. Bethesda tüm oyun camiasının takdir ettiği bir firma ve beklentimizi yüksek tutmakta çok haksız sayılmayız açıkçası.