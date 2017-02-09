E3 kapılarını ilk kez halka açacak

Los Angeles bekle bizi, sana geliyoruz.

Yıllarca süren spekülasyonlar, aksi yönde alınan yarım yamalak tedbirler ve birkaç yayıncının itirazlarından sonra Entertainment Software Association nihayet büyük adım atıyor ve E3’ü halka açıyor. On beş bin bilet sınırına sahip halka yönelik biletlerin satışına 13 Şubat’ta başlanacak ve bu yıl 13-15 Haziran’da gerçekleşecek etkinliğe bilet almayı başaran herkes gelebilecek.

Geçtiğimiz yıllarda muhteşem bir ilgi gören etkinlikten son yıllarda giderek azalan katılımcılar yüzünden bu adımın bir E3 kurtarma çabası olduğu söylenebilir. Geleneksel şovların ve fuarların aksine E3’de gerçekleşen çoğu basın toplantısı kapalı kapılar ardında oluyor ve bu nedenle şirketlerin büyük bir alan için milyonlarca dolar ödemesi giderek anlamsızlaşıyordu.

Eğer E3’e birkaç büyük yayıncı daha katılmaktan vaz geçerse bu durum popüler konferansın sonunu getirebilirdi. Bu nedenle ESA’nın yayıncıları dinlediğine ve şovu en azından kamuoyuna açtığını düşünüyoruz.

Öte yandan biletlerin pek ucuz olduğunu söyleyemeyiz. İlk 1000 bilet için 150 dolara satılacakken geriye kalan 13.500 biletin fiyatı 250 dolar olacak. Açıkçası yılın en büyük oyun etkinliğine katılmak için yıllarca bekleyenler açısından fiyat çok önemli olmayabilir.