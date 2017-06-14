E3 2017’de PES 2018 tanıtım videosu yayımlandı

Pro Evolution Soccer (PES) 2018’in beta tarihi ve yeni detaylar duyuruldu.

Konami, yayımladığı yeni videoda oyuna yeni eklenen Real Touch+’a dikkat çekiliyor. RealTouch+ ile sahada bulunan oyuncular topun yüksekliğini ve hızını belirlemek için yaklaşan topun hızına bağlı olarak tüm vücudunu topu kontrol etmek için kullanabilecek.

Videoda ayrıca PES 2017 yüzünden Konami ile problem yaşayan Maradona’nın 1986 Dünya Kupası Finali’nde eliyle attığı gol gibi güzel goller, gol sevinçleri ve ünlü futbolcuların benzersiz top sürüşleri de bulunuyor.

My Club modunda ise dünyaca ünlü sprinter Usain Bolt bulunacak. Oyunu ön sipariş edenler My Club’da Usain Bolt’u edinebilecek.

Videoda Konami’nin lisans anlaşması yaptığı Barcelona, Liverpool, Borussia Dortmund gibi takımlar arasında geçen karşılaşmalardan kesitler yer alacak. PES 2018’in PlayStation 4 ve Xbox One için betası önümüzdeki ay kullanıma sunulacak.Hızlı Maç ve Çevrimiçi oyun modları bulunacağı betada oyun hakkında daha çok bilgi ortaya çıkacak.

PES 2018’in E3 tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.