Dünyaca ünlü oyun Steam erken erişim sürecinden ayrıldı

İlk olarak Steam üzerinden erken erişim aracılığıyla oyuncularla buluşan PlayerUnknown’s Battleground, Steam erken erişim sürecinden çıkış yaptı.

Şimdiye kadar yaklaşık 26 milyon PC oyuncusuna ulaşan oyunun Xbox One versiyonu da kısa süre önce oyuncularla buluşmuştu. Xbox One konsollarında 2 gün içinde 1 milyon oyuncuya ulaşan oyun, erken erişim çıkmasıyla birlikte Xbox One’da erken erişim sürecinde bulunmayı sürdürüyor. İstatistiklere göre Steam üzerinde 1.046.316 oyuncu tarafından takip ediliyor ve maksimum 2.593.559 oyuncuya ulaşmayı başardı.

Oyuncular, PlayerUnknown’s Battleground’s erken erişim sürecinden ayrılmasıyla oyuna yeni harita, silahlar ve araçlar dahil edildi. Bunların dışında göze çarpan bir eğiklik bulunmuyor. Bluehole Inc.’in 23 Mart 2017 tarihinden oyun piyasasına damgasına vuran oyununa önümüzdeki sene ne gibi değişiklikler yapılacağını hep birlikte göreceğiz.