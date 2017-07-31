Dota 2’ye yeni başlayanlar için güzel bir özellik geliyor

En iyi MOBA oyunlarından biri olan Dota 2’ye gelen yeni güncellemede yeni oyuncular yüksek davranış skoruna sahip oyuncularla eşleşecek.

Valve Corparation tarafından 9 Temmuz 2013’te piyasaya sürülen Dota 2, şu anda oynanan birçok MOBA oyunun abisi konumundadır. Son zamanlarda rakiplerinin gerisinde kalmış olsa da dünya genelinde geniş bir oyuncu kitlesine sahiptir.

Oyuna gelen yeni güncelleme ile Dota 2’ye yeni başlayan oyuncular, ilk 25 maçında oyun esnasında sakin olan ve küfür etmeyen oyuncularla oynayacak. Dota 2 ekibi bu hamlesiyle yeni oyunculara oyunu biraz daha az korkutucu göstermeye çalışmasıdır.

Dota 2, mekanik, kombinasyon ve etkileşime sahip olmasından dolayı kısa zamanda öğrenebilinen bir oyun değildir. Bu yüzden oyuna gelen bu güncelleme, oyunun oynanmasında olumlu etkisi olacaktır. Oyuna yeni başlayanların bu güncelleme ile başı biraz daha az ağrıyacak.