Disney Star Wars temalı yeni mobil oynunu duyurdu

Star Wars: Rivals isimli oyunda aksiyon ve yarış konu almasının yanında online mekanikler de bulunacak.

Disney’in Lucas Film’den Star Wars’un haklarını satın almasından beri Star Wars temalı oyun, film vb, ürünler sunmayı sürdürüyor. Disney’in Star Wars’un mobil cihazlara özel olarak sunduğu gerçek zamanlı aksiyon oyunu Star Wars: Rivals’ı yayınladı.

Oyun, Star Wars Battlefront 2 ile benzer bir sistem üzerinde kurulmuş gibi görünüyor. Oyunda bulunan çapraz platform desteği sayesinde PvP yarışlar yapılmasını sağlıyor. Kullanıcılar, oyun tarzını belirleyecek olan kahramanları oyun içerisinde değiş tokuş ederek kullanabilecek. Oyunu bunu gerçekleştirebilmesi için kahramanların kilidini açması gerekecek. Bir kahraman ne kadar kadirse oyun esnasında o kadar iyi performans gösterecek.

Oyuncular, Arena Leagues devam ettiği süre içerisinde Prenses Leia,Poe Dameron gib Star Wars evrenindeki karekterlerin kilidini açma imkanına sahip olacak. Darth Vader’ın Force Choke gibi bütün karakterlerin kendilerine ait özel hareketlerinin bulunduğu oyunu ücretsiz olarak AppStore ve Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.