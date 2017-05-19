Destiny 2’nin detayları tanıtıldı

Piyasaya çıktıktan sonra büyük başarı yaklayan serinin yeni oyunu muhteşem görünüyor.



Destiny 2 ile oyuncular serinin ilk hikayesinde önemli bir nokta olan insanlığın son kalesine gerçekleşen saldırı ile maceraya atılıyorlar. Destiny 2 ilk saniyeden itibaren oyuncuları aksiyon dolu bir serüvenin içine çekiyor. Görsel açıdan çok daha gelişmiş detaylar sunan Destiny 2 ilk oyuna nazaran daha detaylı bir ekosistem sunmayı hedefliyor.

Öte yandan Bungie, Destiny 2’de oyuncuların daha kolay oyuna dahil olmasını istiyor. Serinin ilk oyununda önce bir Bungie.net hesabında oturum açmak ardından bu hesabı PSN veya Xbox Live hesabı ile bağlamak gerektiğinden karmaşık bir süreç oyuncuları rahatsız ediyordu. Bungie, dün akşam gerçekleşen etkinlik sırasında oyunun kendisinde yenilenmiş bir hesap ve eşleştirme düzenleme sisteminin geleceğini açıkladı. Oyunun diğer oyuncular ile iletişim kurmak ve kendi içinde sosyal etkileşimi artırmaya yönelik önemli adımlar attığı da gözden kaçmıyor.

Destiny 2’deki en önemli sosyal gelişmelerden birisi üye olunan klan yapılarındaki oyuncuları öncelikli olarak bir birileri ile eşleştirmeye çalışması. Böylece oyuncular sürekli olarak birlikte oyun oynamayı sevdikleri arkadaşları ile birlikte hareket edebilecekler. Eğer oyuncu bir klana katılmadıysa, herhangi bir oyuncu ile eşleşme seçeneğine sahip olacak.

Buna ek olarak, Bungie Raid ve haftalık özel Nightfall Strike etkinliklerini gerçekleştirmek için “rehberli oyunlar” isimli bir özellik yarattı. Bu tür etkinlikler takım oyuncularının birlikte çalışmasını pekiştiren bir özellik olmaya devam edecek.

Destiny 2, 8 Eylül’de PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarına gelecek. Ayrıca PC için Blizzard’ın Battle.net platformunu kullanacak olan oyun Blizzard açısından ilk kez kendi geliştirmediği bir oyunun bu platforma dahil olduğu bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Öte yandan daha önce Battle.net hesabına sahip olanlar bu sistem içinde World of Warcraft ile kazandıkları altınları Battle.net tokenlarına çevirerek oyunu para ödemeden satın alma şansına sahip olacaklar. Ancak pratikte bu ne kadar mümkün olacak göreceğiz zira şimdiden Battle.net Token değerleri WoW altınları bazında hızla yükselmeye devam ediyor.