Destiny 2’nin Yeni Ek Paketiyle İlgili Bilgiler Belli Oldu

Destiny 2’nin yeni ek paketi yanlışlıkla paylaşılıp silinmeden evvel ekran görüntüsünü alan oyun severler sosyal medyada paylaştı.

Gods of Mars isimli ek pakette Clovis Grove ve Charlamagne’s Vault ‘ta yeni senaryo görevleri yer alacak. Bunun yanında her ek pakette olduğu gibi yeni silahlar, zırhlar ve gear’lar bulunacak. Oyuna yeni co-op aktiviteler ve çoklu oyuncu arenaların yanı sıra Cherlemagne’s Remnants isimli yeni bir düşman faction da oyuna eklenecek.

Charlemagne, Mars’ta hayata dönmesinin ardından tarihi bir sığınakta Rasputin’i hapseder. Oyuncular, ölmüş olduğu düşünülen Ana Bray’le beraber Charlemagne’s Remnants’la savaşarak Rasputin’İ özgür bırakmaya çalışacak. Destiny 2’ye gelecek olan bu paket, Mart ayında oyuncularla buluşacak. Oyun geliştiricilerinden resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.