Destiny 2’nin Xbox One X sürümüne HDR ve 4K desteği gelecek

Bungie, Destiny 2 için Aralık ayında yayınlayacak eklentisi ile Xbox One X’e HDR ve 4K desteklerini de ekleyecek.

Microsoft’un yeni konsoluna HDR ve 4K desteği, 5 Aralık’ta yayınlanacak Curse of Osiris isimli ilk eklentisiyle birlikte gelecek. PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro konsollarına HDR desteği aynı eklentiyle birlikte gelecek. PlayStation 4 Pro’da 4K dinamik çözünürlük ile destekleniyordu. Bungie açıklamasında Xbox One X’de yalnızca 4K ile çalışabileceğini söyledi.

Destiny 2’nin PC versiyonu HDR destekliyor. Kullanıcılar, ekran çözünürlüğünü değiştirebiliyor olsa da HDR PC ekranına sahip olanlar, TV’ye bağlamak yerine bu seçenekten faydalanabilir.