Destiny 2’nin PC sürümü ile ilgili yeni bilgiler geldi

Oyunun beta sürürmünün ne zaman başlayıp biteceği, sistem gereksinimleri ve daha fazlası açıklandı.

PlayStation 4 ve Xbox One oyuncuları tarafından 1 hafta boyunca oynanılan Destiny 2’nin beta sürümünün PC’ye ne zaman geleceği ve daha fazlası Bungie tarafından yapılan resmi açıklamayla belli oldu. Destiny 2’nin PC sürümünü ön sipariş edenler 28 Ağustos’ta beta sürümüne başlayabilecek. 29 Ağustos’ta ise beta sürümü bütün oyunculara açık olacak. 31 Ağustos’ta ise beta süreci sona erecek. Beta sürecinin konsol oyuncularına 1 haftalık müddet verilirken, PC oyuncularına sadece 3 gün verilmesi oldukça ilginç bir durum.

Destiny 2 için minimum sistem gereksinimleri: Inter Core i3 3250 veya AMD FX 4350 işlemci, Nvidia GeForce GTX 660 2 GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB ekran kartı ve 6 GB RAM.

Destiny 2 için önerilen sistem gereksinimleri: Intel Core i5 2400 veya Ryzen R5 1600X işlemci, Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 390 ekran kartı ve 8 GB RAM.