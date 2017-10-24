Destiny 2’nin PC sürümü hakkında güzel gelişme

Destiny 2’nin konsollar için Leviathan Raid’i yayınlamasının ardından önümüzdeki hafta PC sürümü için de gelecek.

Bungie’nin PC sorumlusu David Shaw, konsollar için gelecek olan DLC’lerin geliş hızıyla PC’lerin aynı zamanda geleceğini söyledi. Bu gelişmeyle PC üzerinde Destiny 2 oynayanların artması bekleniyor. Şu anda konsollar üzerinden Destiny 2 oynayanlar herhangi bir tereddüt etmeden PC’ye geçebilecek.

Bungie, bunu oyuncular ve platformların eşit bir şekilde olmasını istemesi nedeniyle aldığı biliniyor. David Shaw, Trials ve Nightfall gelmesinin ardından ve Leviathan Raid’in geleceğini söyledi. Shaw, oyuna gelecek DLC’lerin PC ve konsollara aynı zamanda geleceğini söyledi.