Dell’in G Serisi laptop’ları her oyuncuya hitap ediyor

Dell’in yeni G Series oyuncu dizüstü bilgisayarları fiyatları ve özellikleriyle giriş seviyesinden üst seviye oyunculara kadar her kesime hitap etmeyi amaçlıyor.

Yeni G Series laptop’larla Inspiron serisini emekliye ayıran Dell’in oyuncu bilgisayarları 749 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Ek konfigürasyonlar Nisan ayının sonuna doğru sunulacak.

Tasarım ve Fiyat

G Series laptopların özelliklere bakacak olduğumuzda Dell’in tasarım ve fiyatlandırma konusunda oldukça akılcı bir strateji izlediğini görüyoruz. Serinin en düşük modeli olan G3 15 inç ve 17 inçlik ekranlı modelleriyle piyasaya sunuluyor. Fiyatları ise sırasıyla 749 ve 799 dolar olacak. Dell’in kendine özgü siyah, mavi ve beyaz renkleriyle gelecek olacak 15 inçlik G3 modeli 22.7 mm incelikle serinin en ince oyun bilgisayarı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Bir üst model G5 15 ise mat siyah renklere sahip. Cihazın kapağının orta kısmına ise kırmızı Dell logosu yerleştirilmiş. 25mm incelikle G3 modelinden birazcık daha kalın olan bilgisayar 799 dolardan satışa sunuluyor.

Licorice Black ve Alpine White olarak adlandırılan renk seçenekleriyle sunulan G7 modeli ise serinin en üst düzey bilgisayarı olmak birlikte G5 modeliyle aynı kalınlığa sahip. Cihazın fiyatı ise 849 dolar olarak belirlenmiş

Özellikler

G Series laptop’ların hepsi Intel’in 8. nesil işlemcilerini barındırıyor. 4 çekirdekli Core i5-8300HQ ve 6 çekirdekli Core i7-8750H işlemcilerini de içeren bu cihazların en yüksek modeli olan G7 17 altı çekirdekli Core i9-8950 HQ işlemcisini barındırıyor. Hız aşımı yapılabilen bu işlemci oldukça yüksek hızlar vadediyor.

RAM ve depolama alanı konusunda G serisi laptop’lar aynı çözümleri sunuyor. 32 GB RAM’e kadar destek sunan bilgisayarlar 5400 RPM 1 TB’lik disk ve hybrid olarak 256-512 GB SSD seçenekleriyle geliyor.

Ekran kartı olarak G3’te Nvidia GeForce GTX 1050 kartı kullanılıyor. G5’te ise GTX 1050 Ti kullanılmış. İkisi de 4GB GDDR5 RAM ile birlikte geliyor. En üst model G7’de ise GTX 1060 MaxQ kullanılmış. Max-Q teknolojisi geçtiğimiz sene birçok laptop’da kullanılmıştı. Özellikle ince yapılı dizüstü bilgisayarlarda pil ömrünü ve performansı artıran faydalı bir teknoloji.

Dokunmatik ekrana sahip olmayan G serisi laptop’larda giriş seviyesi olarak 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip ekranla başlanmış. G3 15 ve G3 17 modelleriyle böyleyken G5 15 ve G7 15 modelleri ayrıca 3840 x 2160 (Ultra HD) çözünürlük de sunuyor.

Standar modellerde tam boyut sayısal tuş takımlı klavye kullanılmış. Arka aydınlatmalı klavye ise opsiyonel olarak bırakılmış. İsteyenler ekstra bir ücretler G Serisi dizüstü bilgisayarları arka aydıtlatmalı klavye ile özelleştirebilecek.

G Serisi bilgisayarlarda HDMI 2.0, SD kart girişi, 2 yada 3 USB 3.1 Type A portu, Thunderbolt 3 ve USB-C girişi bulunacak.

Dell G Series laptop’lar giriş seviyesi oyunculardan üst seviye oyunculara kadar her kitleye uygun fiyatlı modeller sunuyor. İnce yapılarıyla da dikkat çeken cihazlar oyun bilgisayarları arasında kendisine özel bir yer ayıracak gibi görünüyor. Taşınabilirliğe özen gösteren Dell sadece G3 modellerinde 17 inçlik bir dizüstü bilgisayar sunuyor.