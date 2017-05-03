Darksiders 3 resmen duyuruldu

Uzun süren bekleyişin ardından Darksiders geri dönüyor.

Oyun severler tarafından oldukça beğeni gören Darksiders serisine yeni bir oyun gelip gelmeyeceği büyük bir kesim tarafından merak ediliyordu. 2011 yılında Darksiders’ın yeni nesil konsollar ile uyumlu remastered versiyonu çıkmasına rağmen serinin hayranları tarafından net bir beğeni görmedi. Herkesin esas beklentisi ise yeni bir Darksiders oyunuydu.

Sonunda geçtiğimiz gün Darksiders’ın geliştiricileri yeni oyunun tanıtım fragmanını yayınlayarak oyunu resmen duyurdu. Temelinde mahşerin dört atlısının konu alındığı ilk oyunda savaş ile oynanmıştı. İkinci oyunda ise ölüm ile oynandı. Yeni gelecek oyunda ise öfke ile oynanacak.

Darksiders 3, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında uyumlu olarak 2018’de raflardaki yerini alacak.