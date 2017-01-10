CyberPower Syber oyun keyfini uçurmaya geldi

CES 2017’deki sürprizlerden biri de CyberPower’ın yeni kişiye özel oyun/performans bilgisayarlarıydı.



Tanınmış konsol katili, aynı zamanda PC oyunları için yüksek segmentli custom bilgisayar üreticisi CyberPower, CES 2017 kapsamında yeni dahili PC ürün grubu Syber’ı duyurdu.

İsteğe bağlı tasarlanan kule oyun bilgisayarlarının yer aldığı M serisi, daha kompakt ve güçlü PC’lerin buluştuğu C serisi, ve Vapor serisi ince/hafif modellerden oluşan yeni Syber ürün gamı, şirketin ilgi gören iddialı bilgisayar hattının en son boyutu.

M serisi modellerinde yapılandırmalarla VR oyunları oynanabiliyor. Küçük bir kasa içinde güçlü donanım özellikleri sunan C serisi ise oturma odası için ideal, bir tür konsol-karşıtı Vapor ürünleri de dikkat çekici. İrili ufaklı LED aydınlatmalar ve oyunculara hitap eden agresif görünüm ortak özellikler arasında.

Vapor modellerinde AMD Athlon X4 işlemci, 8 GB RAM, AMD RX 2 GB ekran kartıyla başlayan seçenekler Intel Core i7-7700K işlemci, 16 GB ADATA XPG Z1 RAM ve 8 GB ekran kartına kadar uzanıyor.

M serisinde Intel Core i5-7400 işlemci, 8 GB RAM ve 4 GB grafikten Intel Core i7, 16 GB RAM ve 8 GB ekran kartına kadar seçenekler sunuluyor. En yüksek fiyat etiketi ise 2000 dolara yakın.

Çarpıcı tasarımlı C serisinin üyeleri ise Intel, ADATA ve Nvidia donanımları ile sunuluyor, fiyatlar ise 795-1995 dolar aralığında.

CES 2017, oyun bilgisayarları anlamında dikkat çekti. Özellikle ABD merkezli çok sayıda üretici, birbirinden güçlü modellerini görücüye çıkarırken VR destekli hardcore seçeneklerdeki artış dikkat çekti.